В Зубово-Полянском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с тремя пострадавшими

В Зубово-Полянском районе по вине пьяного водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло поздним вечером 17 июня на 429-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Lexus в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки BMW, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили 34-летний водитель BMW и два его пассажира 27- и 33-летнего возраста.

Известно, что с начала нынешнего года 45-летний автомобилист 17 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф