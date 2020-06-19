Гороскоп на 20 июня: Тельцам предстоит избавиться от морального груза, Львам нужен отдых, а Козерогов заметят влиятельные люди

Овен

Звезды советуют Овнам остаться дома и отдохнуть, если у вас есть такая возможность. Восстанавливать силы важно, ведь иначе вы не сможете продуктивно работать.

Телец

В этот день Тельцов могут преследовать мрачные мысли, вызванные не самыми приятными для вас воспоминаниями. Постарайтесь избавиться от этого груза.

Близнецы

Плохое настроение может быть у друга Близнецов, которым придется выступить в роли скорой психологической помощи, но звезды советуют дать ему «перекипеть» в одиночестве.

Рак

Чтобы справиться с задачами нового проекта, поставленными перед Раками, вам придется уединиться, а также делать небольшие перерывы для того, чтобы очистить голову.

Лев

В этот день Львы могут ощутить, что ваши усилия по продвижению проекта не прошли даром. Вы сильно устали и вам нужен отдых.

Дева

Девам, которые должны завершить свою часть важного проекта, следует уединиться, иначе вы не сможете сконцентрироваться.

Весы

В этот день представителям знака Весы не захочется общаться со знакомыми и друзьями, даже если вы вместе работаете, однако звезды советуют поддерживать контакт.

Скорпион

Звезды уверены, что Скорпионы в этот день предпочтут уединение шумной копании, к тому же в одиночестве будет проще сконцентрироваться на вашем проекте.

Стрелец

Изоляция станет тем самым способом, который поможет Стрельцам собраться и не отвлекаться на мелочи и пустое общение со знакомыми.

Козерог

Изучение предмета, связанного с проектом, может привести Козерогов к тому, что качеством вашей работой заинтересуются сильные мира сего.

Водолей

Желание Водолеев выполнить все поручения как можно скорее может столкнуться с проблемами в виде дорожных пробок или других негативных факторов.

Рыбы

Другие обязанности могут заставить Рыб отложить работу над личными проектами, которые очень много значат для вас. Это может быть неприятно, но обязательства стоят выше желаний.

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