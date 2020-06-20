Гороскоп на 21 июня: Овны должны постоять за себя, Девам следует успокоить своих внутренних демонов, а Водолеям нужно выпустить пар

Овен

Овны в этот день смогут постоять за себя и свои убеждения, дав окружающим понять, что вы не слабак. Используйте ваши силы для работы над важными проектами.

Телец

Если Тельцы не чувствуют себя счастливыми в текущей ситуации, то следует изменить существующее положение вещей, уверены звезды.

Близнецы

Энергия, которая заполнит Близнецов в этот день, поможет вам добиться того, до чего вы ранее не могли дотянуться.

Рак

Раки будут наполнены энергией в этот день, но вам потребуется некий импульс, чтобы привести все это в движение.

Лев

Получившие заряд энергии Львы не будут знать, куда ее применить, поскольку у вас на данный момент нет четкой цели.

Дева

В этот день самокритика Дев может достичь пика, но нельзя позволить этому перерасти в самобичевание. Успокойте своих демонов.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы как можно чаще показывать миру ваше оптимистическое видение происходящих вокруг процессов.

Скорпион

В этот день Скорпионы должны действовать, действовать и еще раз действовать, ведь столько сил и возможностей сразу у вас в ближайшем будущем может и не быть.

Стрелец

Проблемы с эмоциями могут нарушить планы Стрельцов на этот день, при этом «плохим парнем», который врет и не держит слово, будете именно вы.

Козерог

Козероги будут чрезвычайно эффективны во всем, к чему только смогут приложить свои руки. Дарите любовь окружающим и вам ответят взаимностью, уверены звезды.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям выпустить наружу бурлящие внутри вас эмоции, иначе вскоре вы превратитесь в огнедышащего дракона, который уничтожит все вокруг себя.

Рыбы

Это фантастический день для Рыб, говорят звезды. Участвуйте в мероприятиях, которые используют вашу силу с пользой. Не стесняйтесь высказываться.

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