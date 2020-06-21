Гороскоп на 22 июня: Тельцам следует проявить постоянство, Скорпионам лучше сбавить темп, а Козерогам нужно проанализировать имеющуюся информацию

Овен

В этот день у Овнов будет хорошее настроение. Романтика вас окружает, не стесняйтесь занять центральное место в группе.

Телец

Звезды советуют Тельцам проявить постоянство в вопросах любви и романтики. В этот важный момент вы можете проверить преданность вашего избранника.

Близнецы

Близнецы найдут в этот день силу, которая поможет успокоить ваши разбушевавшиеся эмоции. В вопросах романтики нельзя упорствовать, нужно быть гибче.

Рак

Настал хороший день для планирования и реорганизации, Раки. Правда, добиться помощи от других людей будет весьма сложно, поэтому рассчитывайте только на себя.

Лев

Затраченные Львом усилия в этот день начнут приносить прибыль. Вы увидите, что не зря так тяжело работали последнее время и пришла пора получить заслуженную премию.

Дева

Звезды советуют Девам не слишком торопиться, быть сдержаннее в своих действиях, особенно если это касается дел сердечных.

Весы

Представителям знака Весы следует взять под контроль свои эмоции, если вы рассчитываете установить прочную связь с новым человеком.

Скорпион

Сумасшедший темп нескольких последних дней, возможно, лишил Скорпионов сил. Но даже если это не так, звезды в любом случае советуют вам замедлиться.

Стрелец

Уверенность Стрельцов в себе будет восстановлена в этот день, так как вы почувствуете прилив сил. Вокруг вас витают любовь и гармония, не упустите свой шанс.

Козерог

Козерогов ждет серьезная работа над информацией, которую вы получили за несколько последних дней. Нужно все проанализировать и сделать верные выводы.

Водолей

Если Водолеи в этот день верно разыграют выпавшие вам карты, то все, что связано с любовью и романтикой, пойдет хорошо. Держите эмоции в узде.

Рыбы

В этот день с окружающими Рыб людьми будет трудно иметь дело. Если вы видите, что контакт с первой попытки не прошел, то лучше больше не пробовать, советуют звезды.

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