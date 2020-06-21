Народные приметы на 22 июня подскажут, будет ли продолжение лета теплым и солнечным

Народные приметы на 22 июня помогут определить, следует ли рассчитывать на то, что продолжение лето порадует теплой и солнечной погодой.

Несколько столетий назад в народной среде статус достоверного имело своего рода синоптическое правило, сформулированное в ходе многолетних наблюдений за природой, гласящее, что активное цветение липы в двадцать второй день июня является гарантией того, что последующие два месяца лета будут теплыми и солнечными.

Кроме того, цветущая липа 22 июня народными поверьями называется предвестником щедрого медосбора.

Люди, которые жили несколько веков назад, верили, что именно 22 июня солнце передает земле максимальное количество своей благотворной силы. По этой причине в этот день было принято проводить различные обряды в честь светила, дабы оно подарило хороший урожай.