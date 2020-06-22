Гороскоп на 23 июня: от Близнецов ждут действий, Весы должны быть решительнее, а у Козерогов начинается новый жизненный этап

Овен

Отличный день, Овны, чтобы внести немного разнообразия и эмоций в скучный и однообразный окружающий вас мир.

Телец

Звезды советуют Тельцам в этот день молчать, поскольку вы можете сорваться в ответ на любое слово, даже не имеющее к вам прямого отношения.

Близнецы

Близнецам следует сосредоточиться на действии в этот день. Ваши внутренние резервы станут вашими лучшими помощниками, нужно только правильно их использовать.

Рак

В этот день Раки могут оказаться на незнакомой территории. Вам предстоит стать пионером, первопроходцем в этих «джунглях», проложив дорогу остальным.

Лев

Обычные и прогнозируемые ситуации в этот день могут оказаться неуправляемыми, Львы. В дело вмешаются эмоции, которые сложно анализировать.

Дева

Общее настроение этого дня будет благоприятствовать Девам, поэтому постарайтесь получить от этой ситуации максимум.

Весы

Постарайтесь забыть о своей стеснительности хотя бы на день, Весы, иначе вам будет сложно начать новый проект, который может стать еще одним вашим успехом.

Скорпион

Отличный день для новых начинаний обещают звезды Скорпионам, которые будут полны энергии и сил, чтобы устойчивую эмоциональную основу для работы.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут начать инстинктивно набрасываться на других людей, но звезды советуют держать себя в руках. Вскоре бушующие внутри вас эмоции утихнут.

Козерог

Для Козерогов начинается новый этап вашей жизни, утверждают звезды. Вы подошли к этой черте хорошо подготовленным, поэтому особо не переживайте.

Водолей

Неведомая сила будет принуждать Водолеев встать с дивана и начать активно двигаться. Окружающие люди будут черствы в этот день, но не воспринимайте это на свой счет.

Рыбы

Отличный день для Рыб, которым звезды советуют выйти на сцену и, завладев всеобщим вниманием, заявить о своем присутствии.

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