Народные приметы на 23 июня подскажут, следует ли рассчитывать на хорошую погоду в ближайшее время

Народные приметы на 23 июня подскажут, будет ли в течение нескольких ближайших дней наблюдаться хорошая погода.

В былые времена существовало поверье метеорологического характера, которое называет верным признаком того, что в ближайшие дни будет иметь место благоприятная погодная обстановка, цветущую утром 23 июня мокрицу.

Духота, наблюдающаяся утром 23 июня, является предвестником того, что в течение дня пойдет дождь.

Люди, которым выпало жить несколько столетий назад, называли 23 июня тяжелым днем, поскольку считали, что в этот день по земле активно бродят призраки. Также рассматриваемую дату было принято называть мышиным днем. Старики, жившие в былые времена, именно 23 июня видели огромное количество мышей. Считалось, что это крайне негативная примета.