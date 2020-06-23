Руководитель СУ СК РФ по Мордовии проведет личный прием граждан в Чамзинке

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Пётр Иванович Юдин 25 июня проведет личный прием граждан в Чамзинке.

Прием граждан будет проходить в период с 10:00 до 12:00 по следующему адресу: ул. Терешковой, 24 А.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами Чамзинского межрайонного следственного отдела. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись осуществляется по следующим телефонным номерам: 8-905-389-1000, 28-30-51 или (883437) 2-14-60.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД совместно с общественниками провели акцию «Безопасное лето».

Источник: mordovia.sledcom.ru