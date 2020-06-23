Гороскоп на 24 июня: Овнам нужна передышка, Львам следует держать себя в руках, а Водолеи могут столкнуться с завистью окружающих

Овен

Успех на всех уровнях наполняет жизнь Овнов и заставляет вас чувствовать себя просто замечательно. Однако звезды говорят, что вы слишком усердно трудитесь.

Телец

Тяжелый труд, энтузиазм и самоотдача Тельцов начинают наконец-то давать финансовую отдачу. Правда, следует оптимизировать ваш график, чтобы добиваться максимума за более короткий срок.

Близнецы

В этот день Близнецы могут сделать перерыв, говорят звезды, и отдохнуть. Вернетесь к работе позже с новыми силами и хорошим настроением.

Рак

Звезды говорят, что Раки в этот день могут несобранными, вам сложно будет сконцентрироваться. В остальном все отлично, как на работе, так и в личной жизни.

Лев

Одурманенные успехом Львы могут начать покупать роскошные вещи, которые ранее вам казались непрактичными. Это хорошо, если вы не импульсивны и можете держать себя в руках.

Дева

Эмоциональный подъем Дев обеспечат не только ваши собственные успехи, но и взлеты членов вашей семьи, которыми вы будете гордиться.

Весы

В этот день Весы не смогут реализовать все то, что было задумано, но это не должно вас расстраивать, уверяют звезды.

Скорпион

Деловые и финансовые успехи подарили Скорпионам радость и удовольствие, однако будьте настороже, поскольку кто-то из вашего окружения может захотеть воспользоваться вашими достижениями.

Стрелец

Стрельцы, карьерные мечты которых начинают сбываться, будут неприятно удивлены оборотной стороной медали – дополнительными обязанностями и нечестной игрой конкурентов.

Козерог

Чувствительная сторона Козерогов «за» духовное развитие, но ваша логическая половина может заставить вас усомниться в правильности выбранного пути.

Водолей

Многие из ваших личных целей либо уже достигнуты, либо находятся на завершающей стадии, Водолеи. Это вызывает восторг у вас и зависть у ваших недоброжелателей.

Рыбы

На плечи Рыб могут лечь новые обязанности, которые способны помешать вам выполнять другие, не менее важные дела.

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