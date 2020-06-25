Гороскоп на 26 июня: практически всем знакам захочется побыть в одиночестве, а нервозность дня помогут снять прогулка, чтение или занятие спортом

Овен

В этот день Овны захотят побыть в одиночестве, но загвоздка в том, что вы уже обещали ранее свою помощь друзьям или знакомым.

Телец

Тельцам потребуется отдых, поскольку справиться с работой вам окажется сложно. В этот день вы будете одиноки, а спокойная прогулка пойдет вам на пользу.

Близнецы

Приглашения встретиться с шумной компанией или посетить веселую вечеринку Близнецы будут склонны игнорировать в этот день.

Рак

Напряженность, появившуюся вокруг Раков, вы не сможете снять, сказав пару одобряющих «дежурных» фраз. Сходите в спортзал, чтобы успокоить нервы.

Лев

Окружающие Львов люди могут показаться в этот день менее общительными, чем обычно. Нервозность дня поможет снять прогулка.

Дева

В этот день у Дев могут возникнуть недоразумения из-за денег. Возможно, вам придется проверить свои записи, чтобы уточнить некоторые недавние транзакции. Только не паникуйте, все должно быть хорошо.

Весы

Проблемы близких людей могут беспокоить представителей знака Весы, но вам не стоит воспринимать это на свой счет, правда, поделиться своими трудностями с вами они не захотят.

Скорпион

Тренировка в спортзале или прогулка должны помочь Скорпионам избавиться от напряжения этого дня, который точно легким не будет.

Стрелец

Стрельцам в этот день не захочется вливаться в шумные компании, куда вас будут звать. Громкому веселью вы предпочтете спокойную и тихую прогулку.

Козерог

Звезды говорят, что Козероги в этот день окажутся в центре внимания, и это заставит вас изрядно понервничать. Успокоиться поможет чтение или посещение любимых сайтов в Сети.

Водолей

Просьбы о помощи могут поставить Водолеев в тупик, поэтому лучше заранее уединиться вдали ото всех. Если любимое чтение не отвлечет вас от проблем, тогда спасет прогулка.

Рыбы

Финансовые вопросы могут вызвать беспокойство у Рыб, но звезды говорят, что ваша неуверенность в своих материальных возможностях беспочвенна.

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