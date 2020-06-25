В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадала 12-летняя девочка

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадала 12-летняя девочка.

Происшествие произошло вечером 24 июня на 443-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и врезалось в грузовик марки «Мерседес».

Медицинская помощь понадобилась 12-летней пассажирке легковушки. Девочка доставлялась в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф