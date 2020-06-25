Народные приметы на 26 июня подскажут, будут ли ближайшие дни теплыми и ясными

С помощью народных примет на 26 июня можно определить, будет ли в ближайшее время наблюдаться теплая и ясная погода.

Несколько веков назад прогноз погоды составлялся на основе результатов наблюдений за природой, который учитывают не только общие закономерности взаимосвязи между различными видами метеорологической обстановки, но и особенности поведения разной живности. К примеру, в былые времена считалось, что обилие насекомых, имеющее место 26 июня, является верным признаком того, что в течение нескольких ближайших дней небо будет ясным, а температура воздуха будет высокой.

Люди, которые жили несколько столетий назад, 26 июня старались не ходить в лес, поскольку верили, что именно в этот день комары атакуют людей с особой силой.

Крестьяне, жившие в былые времена, старались 26 июня особо не работать, веря, что нарушение данного предписания повлечет за собой плохой урожай гречки.