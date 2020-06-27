Житель Мордовии, отбывающий наказание за убийство, подозревается в незаконном хранении оружия

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия в отношении 24-летнего жителя Краснослободска, который отбывает наказание за убийство.

Стражами порядка было установлено, что весной 2017 года указанный гражданин при сборе металлолома в заброшенном доме, расположенном в Краснослободске, обнаружил оружие и боеприпасы. Молодой человек сделал из ружья обрез, укоротив его ствол, а потом опробовал, выстрелив в воздух. Убедившись в том, что обрез пригоден для стрельбы, парень завернул его в пакет и спрятал в сделанный им тайник.

Спустя год житель Краснослободска был осужден за убийство знакомого. Упомянутый тайник полицейские обнаружили во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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Источник: 13.мвд.рф