В Мордовии по иску прокуратуры суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора республики о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, заключенного между администрацией Рузаевского района и ООО инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест», и обязательстве возвратить земельный участок.

Основанием оспаривания сделки явилось нарушение, выразившееся в том, что предшествовавший отчуждению земельного участка его перевод из категории особо охраняемых территорий и объектов в земли населенных пунктов был осуществлен без соблюдения установленных законодательством о переводе земель из одной категории условий утраты участком особо ценного значения, подтвержденного положительным заключением государственной экологической экспертизы.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru