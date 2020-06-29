Национальный проект «Культура». Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» подана заявка на участие в конкурсном отборе по капитальному ремонту здания Центра культуры им. А.В. Ухтомского в Рузаевском районе по программе реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры.

Также для участия в конкурсном отборе на создание (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в Минкультуры РФ направлены заявки: на 2021 год от Атюрьевского, Ельниковского, Старошайговского, Темниковского и Торбеевского районов. На 2022 год – от Ковылкинского, Краснослободского, Теньгушевского и Торбеевского. На 2023 год – от Зубово-Полянского, Кадошкинского и Ковылкинского.

Для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 г. направлены заявки от Дубенского, Ковылкинского, Лямбирского, Рузаевского и Старошайговского районов.

Продолжается оснащение оборудованием кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. В конкурсном отборе Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии принимают участие заявки от Большеберезниковского, Большеигнатовского, Ичалковского, Ковылкинского, Лямбирского и Темниковского районов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.