Прокуратура Мордовии в судебном порядке оспорила договор купли-продажи земельных долей в Атюрьевском районе

В Мордовии прокуратура в суде оспорила договор купли-продажи земельных долей в Атюрьевском районе, заключенный местной администрацией с коммерческой организацией.

Основанием для оспаривания сделки послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что администрацией Курташкинского сельского поселения Атюрьевского района в феврале нынешнего года в газете «Известия Мордовии» было опубликовано извещение о возможности приобретения находящихся в муниципальной собственности земельных долей в праве общей долевой собственности площадью 1398865 квадратных метров использующей их сельскохозяйственной организацией.

После опубликования извещения в местную администрацию поступили заявления от двух сельскохозяйственных организаций о приобретении в собственность земельных долей по льготным условиям. Документы, подтверждающие законное и фактическое использование долей в границах указанного в извещении земельного участка, ими в орган местного самоуправления представлены не были.

При изложенных обстоятельствах и с учетом подачи после размещения извещения о продаже земельных долей двух конкурентных заявлений у администрации поселения отсутствовали правовые основания для заключения договора купли-продажи земельных долей с одним претендентом без проведения торгов.

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Источник: prokrm.ru