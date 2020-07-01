В Мордовии директор муниципального казенного учреждения обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении директора МКУ «Благоустройство Кадошкинского городского поселения», обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в первой половине прошлого года обвиняемый заключил фиктивный договор аренды автомобиля марки «Лада-Калина». При этом транспортное средство фактически не предоставлялось и учреждением для служебных целей не использовалось. Перечисленные на основании договора в качестве арендной платы денежные средства в размере 67,4 тыс. рублей были потрачены обвиняемым на личные нужды.

Таким же образом гражданином был составлен фиктивный договор, арендная плата по которому составляла 11,5 тыс. рублей. Но из-за отсутствия в бюджете городского поселения денежных средств плата не была перечислена.

В ближайшее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого будут направлены на рассмотрение суда.

Также читайте о том, что безработный житель Саранска подозревается в краже алкогольных напитков и сигарет из кафе.

Источник: mordovia.sledcom.ru