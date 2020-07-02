Гороскоп на 3 июля: желания Близнецов будут исполнены, Скорпионам важно выбрать верный курс, а эмоции Водолеев выйдут из-под контроля

Овен

Звезды предупреждают Овнов, что в этот день вы можете стать объектом манипуляций недоброжелателя. Вам следует постоять за себя.

Телец

Поддерживать равновесие в этот день будет непростой задачей, Тельцы с этим могут справиться. Вас могут втянуть в горячую словесную баталию, но вы к этому готовы.

Близнецы

Любое желание Близнецов в этот день может быть исполнено, уверяют звезды. Правда, для этого вам придется изрядно потрудиться, но результат того стоит.

Рак

В этот день вся игра будет проходить на вашем домашнем поле, Раки, поэтому используйте все свои преимущества, чтобы одержать уверенную победу.

Лев

Львам отчаянно будет не хватать несколько кусочков головоломки, чтобы собрать весь пазл целиком. Обмен информацией играет ключевую роль.

Дева

Прекрасный день ожидает Дев, уверены звезды. Вам есть чем гордиться, но высокомерие вам точно не к лицу.

Весы

Весам в этот день будет сложно завершить любое дело, так как будут появляться новые и более актуальные задачи. Добиться сочувствия от окружающих почти нереально.

Скорпион

В этот день Скорпионы получат настолько мощное ускорение, что попытка изменить курс может привести к аварии, поэтому убедитесь, что направление движения выбрано верно.

Стрелец

Ничего страшного, говорят звезды, что в этот день рыбка выскользнет из рук Стрельцов, ведь вы всегда сможете поймать еще, пусть даже и не сейчас.

Козерог

Много задач в этот день предстоит решить Козерогам, но вам мозг справится с такой нагрузкой. Быстрее получить нужные ответы поможет общение с другими людьми.

Водолей

В этот день эмоции Водолеев будут напоминать штормовой океан. Постарайтесь выплеснуть их на бумагу, чтобы затем проанализировать. Может оказаться, что вы зря переживали.

Рыбы

Звезды предсказывают напряженный день для Рыб, которым предстоит отыграть сложную роль в спектакле этого дня, но вы, как на зло, забудете свои слова.

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