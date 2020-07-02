Народные приметы на 3 июля подскажут, установится ли в ближайшее время дождливая погода

Народные приметы на 3 июля помогут определить, будет ли в ближайшее время иметь место дождливая погода.

Несколько столетий назад в народной среде статус достоверной и подтвержденной практикой имела своего рода метеорологическая примета, которая гласит, что в том случае, если в третий день второго месяца лета идет дождь, аналогичная погодная обстановка будет иметь место в течение 40 ближайших дней. Речь не идет о постоянных ливнях, но осадки будут частыми, а ясных дней будет крайне мало.

Также в былые времена считалось, что паук, плетущий паутину 3 июля, предвещает жару и засуху.

Люди, которым выпало жить несколько веков, в третий день июля начинали охотиться на перепелок.