Сотрудники СИЗО-2 УФСИН РФ по Мордовии облагородили место захоронения первого начальника учреждения

Сотрудники следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии совместно с представителями ветеранской организации учреждения и добровольческой (волонтерской) организации «Центр молодежной политики и туризма Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» облагородили место захоронения первого руководителя учреждения Сырача Камальевича Батраева.

Молодые сотрудники, ветераны и волонтеры заменили могильную ограду.

Сырач Камальевич Батраев был первым руководителем транзитно-пересыльной тюрьмы (сейчас - следственный изолятор №2). Он возглавлял учреждение в период с 1946 по 1955 год.

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Источник: 13.fsin.su