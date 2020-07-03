В УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по подготовке осужденных к жизни на свободе

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии проводят групповую психологическую работу с осужденными, направленную на подготовку к освобождению.

Наиболее ответственным периодом ресоциализации осужденного является его психологическая адаптация к жизни на свободе. В этой ситуации психологическая установка на новый образ жизни имеет большое значение в свете проблемы профилактики рецидивной преступности.

Психологическая подготовка выступает важным звеном в процессе пересмотра жизненных позиций и установок осужденным на будущее.

Подготовка осужденного к освобождению в исправительной колонии №5 начинается за полгода до окончания срока отбывания наказания. Для адаптации осужденных к жизни на свободе в исправительной колонии используются элементы социально-психологического тренинга.

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Источник: 13.fsin.su