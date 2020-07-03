Гороскоп на 4 июля: практически всем знакам звезды советуют не врать и открыто обсуждать наболевшие проблемы

Овен

Звезды говорят, что Овны могут в этот день начать заедать свой эмоциональный стресс. Следует любить свое тело и правильно питаться.

Телец

В этот день Тельцам лучше быть честными и не врать, как минимум самому себе, уверены звезды. Общение поможет вам решить остальные проблемы.

Близнецы

Близнецам не стоит притворяться, что вы все знаете и умеете. Близкие вам люди понимают, что все могут ошибаться, в том числе и вы. Возможны конфликты.

Рак

Нужно уделить больше чем обычно внимания своим родным и близким, Раки. Возможно для отстаивания своей позиции потребуется пойти на конфликт.

Лев

Любые эмоциональные проблемы, которые Львы спрячут в этот день «под сукно», очень быстро проявятся, но к тому времени избавляться от их станет гораздо сложнее.

Дева

Следует высказывать свои чувства сразу же, советуют Девам звезды. Не стоит ждать, пока они перезреют, также не следует подобные беседы переводить в нездоровый спор.

Весы

Звезды советуют представителям знака Весы прислушиваться больше к собственным нуждам, чем удовлетворять потребности других.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут испытать легкое недомогание. Возможно вас будут беспокоить боли в области сердца. Займитесь своим здоровьем.

Стрелец

В этот день Стрельцов может обидеть не кто иной, как ваш избранник, при этом будут использованы ваши же слова. Не атакуйте любимого в ответ, а дайте понять, что такое поведение неприемлемо.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам не проговаривать мысли вслух, иначе это могут воспринять как дельный совет, что только добавит путаницу в этот непростой день.

Водолей

Водолеям следует поделиться с кем-то близким наболевшим, уверены звезды. Нужно быть как можно более откровенным, тогда процесс очищения пройдет быстрее.

Рыбы

В этот день Рыбы должны прекратить лгать своему избраннику или близкому человеку, уверены звезды. Можно решить любые проблемы, если поговорить о них открыто.

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