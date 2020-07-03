Саранский лицей №7 одержал победу в конкурсе на лучшую организацию преподавания шахмат

Конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат прошел в Мордовии.

Проведение конкурса в республике было организовано РФСОО «Федерация шахмат РМ» совместно с региональным министерством образования.

Конкурсная комиссия изучила представленные тринадцатью образовательными организациями Мордовии пакеты отчетных документов.

В номинации «Лучшая образовательная организация городского округа Саранск» победа досталась МОУ «Лицей № 7».

В номинации «Лучшая образовательная организация муниципальных районов Республики Мордовия» лучший результат принадлежит МБОУ «СОШ № 8» Рузаевского муниципального района.

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Источник: adm-saransk.ru