В Саранске жители нескольких домов на некоторое время останутся без горячей воды

В центре и в юго-западной части Саранска будет временно прекращена подача горячей воды.

В период с 09:00 6 июля до 24:00 19 июля горячей воды не будет по следующим адресам: ул. Гагарина д. №№9; 11; 81; ул. М. Расковой д. №№15б; 15в; ул. Пионерская д. №№6; 8; ул. Полежаева д. №№80; 120; ул. С. Лазо д. №№16/1; 16/2; ул. Фурманова д. №№15а; 16а; 17а; 26; ул. Лесная д. №№2а; 3; 4; 5; 9; 11.

Временное прекращение водоснабжения связано с проведением гидравлических испытаний и ремонтных работ по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Также читайте о том, что в Мордовии выросли тарифы на услуги ЖКХ.

Источник: info-rm.com