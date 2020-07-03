Народные приметы на 4 июля подскажут, можно ли рассчитывать на хорошую погоду в ближайшее время

С помощью народных примет на 4 июля можно будет определить, установится ли в ближайшее время хорошая погода.

В былые времена существовало поверье метеорологической направленности, воспринимающееся нашими предками в качестве некоего точного правила, которое гласит, что ветер, поворачивающийся вслед за солнцем до обеда и меняющий направление во второй половине четвертого дня второго месяца лета, представляет собой предзнаменование о том, что в ближайшее время будет иметь место хорошая погода.

Крестьяне, которые жили в те времена, когда жизненный устав, касающийся практической деятельности, формировался на основе поверий, 4 июля собирали цветки липы, поскольку верили, что именно в этот день они приобретают особенную силу, способную исцелять различные недуги.

Также в былые времена люди очень боялись засохших в июле лип, поскольку верили, что это верный знак о приближающейся беде.