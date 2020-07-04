Гороскоп на 5 июля: в этот день нужно полагаться на свои фантазию и воображение, чтобы достичь невиданных ранее высот, уверены звезды

Овен

Звезды советуют Овнам привнести немножко фантазии в свою повседневность. При общении с друзьями не стесняйтесь углубляться в диковинные темы.

Телец

Не сдерживайте себя от входа в творческий режим, Тельцы и погрузитесь в другой, непривычный для вас мир. Мечтайте настолько широко, насколько позволяет разум.

Близнецы

Взяв контроль в свои руки, Близнецы смогут привести людей туда, куда следует. Помните, что вам достанется не только похвала в случае успеха, но и упреки при неудаче.

Рак

Из десяти блюд можно выбрать больше одно, Раки, возьмите два или более. Не позволяйте нерешительности замедлить вас. Экспериментируйте, пока готовы нести ответственность.

Лев

Только вера в свои мечты, Львы, позволит вам добраться до самых высоких и непокоренных вершин. Если у вас нет джина, исполняющего желания, то все придется делать своими руками.

Дева

В этот день не следует обращать внимание на критику со стороны других людей, Девы. Вы имеете право прожить свою жизнь так, как хотите.

Весы

Звезды говорят, что Весы в этот день будут пребывать в отличном настроении и смогут вплотную приблизиться к заветной мечте.

Скорпион

Единственным ограничением в этот день может стать ваше воображение, Скорпионы. Мечтайте о том, что вы хотите получить, а составление плана как это сделать оставьте на потом.

Стрелец

В этот день перед Стрельцами открывается отличная возможность проявиться себя на ниве творчества. Пробуйте, пока у вас не получится сделать то, что вы задумали.

Козерог

В жизни все не может и не должно быть только рациональным, Козероги. Добавьте в этот день чуточку своей фантазии и посмотрите, где вы в итоге окажетесь.

Водолей

Инстинкты служат хорошую службу Водолеям, поэтому бессмысленно не доверять им, но звезды советуют в этот день дать волю воображению.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам брать на себя инициативу в этот день и использовать свою фантазию для поиска выхода из сложных ситуаций. Не забывайте учитывать интересы других людей.

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