Гороскоп на 6 июля: Овнам следует поберечь силы, энергии Дев хватит на тысячу дел, а Рыбы могут взорваться, как эмоциональный вулкан

Овен

Звезды говорят, что Овнам следует научиться помогать другим людям так, чтобы у вас оставалось еще хотя бы чуточку сил для себя.

Телец

Прекрасный день для Тельцов, уверяют звезды. Вы сможете сделать много вещей, правда, перед началом убедитесь в достоверности ваших данных.

Близнецы

В этот день Близнецам лучше взять перерыв и отдохнуть, поскольку «американские горки», на которых вы катаетесь, как кажется, уже вечность, вас сильно измотали.

Рак

Хороший день для изучения рынка электронных устройств, которые Раки давно хотели прикупить себе домой. Собирайте и анализируйте данные.

Лев

Звезды советуют Львам не стесняться и попросить о помощи, если вы что-то не можете сделать самостоятельно. Сегодня помогли вам, а завтра к вам придут за поддержкой.

Дева

Планеты снабдят Дев всей необходимой им энергией, поэтому все задачи на этот день будут решаться легко и быстро.

Весы

В этот день представителям знака Весы следует донести свою точку зрения, позицию до многих людей, с которыми вы, как правило, очень мало общаетесь.

Скорпион

Скорпионам в этот день предстоит принять помощь от других людей, если вы хотите выполнить все задания. Найдите свое место в команде.

Стрелец

Никто в этот день не окажется рядом и не поможет Стрельцам с работой. Звезды не советуют просить помощи, лучше сделайте все сами.

Козерог

По иронии судьбы, чем меньше Козероги будут планировать на этот день, тем больше вы успеете сделать. Будьте спонтанны в своих действиях.

Водолей

Водолеям необходимо донести свои мысли до окружающих, даже если их чувства при этом пострадают, уверены звезды. Будьте агрессивны, если иначе никак не получается.

Рыбы

Эмоции Рыб будут на пределе в этот день и вполне вероятно, что вы можете взорваться, словно вулкан, предупреждают звезды. Вам нечего стесняться, это нормально.

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