Жителя Саранска осудили за разбойное нападение на работника пункта приема металла

В Саранске суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на работника пункта приема металла.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 7 марта 32-летний ранее судимый житель Саранска пришел в пункт приема металла, чтобы сдать чермет. Мужчине показалось, что приемщик преднамеренно занизил показатель веса. По этой причине произошла ссора. Преступник попытался ударить работника пункта электрошокером, но это ему сделать не удалось. В итоге злоумышленник похитил 17 тыс. рублей и ударил приемщика молотком по голове. После этого мужчина покинул место происшествия.

Утром 8 марта преступник был задержан. Мужчина не стал отрицать свою вину. Большую часть украденных денег гражданин потратил на покупку алкогольных напитков и закуски.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф