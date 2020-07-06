Гороскоп на 7 июля: лучшими друзьями Близнецов будут факты, Скорпионам срочно нужно на природу, а для Стрельцов настала пора действовать

Овен

В этот день Овнам лучше будет следовать за своими инстинктами, считают звезды. Правда, для этого придется позабыть о контроле и напрочь отказаться от логики.

Телец

Тельцы станут необходимым дополнением любой компании или социальной группы. Чаще вступайте в беседы и увидите, что вы всегда и везде будете к месту.

Близнецы

Близнецы должны будут держать свои эмоции под контролем и обдумывать каждый следующий шаг. Оперируйте только фактами, предположения заведут вас в тупик.

Рак

Ответом Раков на чужие опрометчивые маневры должны стать действия, выплывающие из ваших мироощущений, но никак не из эмоционального состояния.

Лев

В этот день Львам следует учитывать одно обстоятельство – ваши слова и высказывания достигнут гораздо большего количества ушей, чем вы думаете.

Дева

Девизом дня для Дев должно стать слово действовать. Вы сможете помочь если не делом, так словом практически любому человеку, правда, кроме себя самого.

Весы

Звезды говорят, что Весы в этот день могут заблудиться в трех соснах, потеряв направление движения. Избавьтесь от старых привычек, которые уже больше мешают, чем помогают.

Скорпион

Соединение с природой для Скорпионов сделает больше, чем сотни часов бесед с психотерапевтом. Избавьтесь от беспорядка в голове и будьте готовы к новым приключениям.

Стрелец

Используйте на практике задумки и идеи, которые вы вынашивали последние несколько дней, Стрельцы. Это день, чтобы действовать, а не мечтать.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам установить связи с нужными и полезными людьми, которых вы встретите в этот день. Поразите собеседников своим остроумием.

Водолей

В этот день Водолеям будет сложно сосредоточиться и принять решение. Лучше всего вы сможете исследовать и изучать нечто новое.

Рыбы

Рыбам следует перед принятием важных решений посоветоваться с кем-то, кому вы доверяете. Также нужно учитывать потребности коллектива, а не только свои собственные.

Читайте также Гороскоп на июль 2020 года: у Овнов ожидается проблемный месяц, Львов подстерегает опасность, а Водолеям улыбнется удача при поиске половинки

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами