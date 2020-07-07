Гороскоп на 8 июля: Тельцам не стоит срываться на близких, Девы будут наслаждаться проделанной работой, а Козерогов раскритикуют

Овен

В этот день Овнам не стоит ждать сочувствия или поддержки от других людей. Рассчитывайте только на себя и действуйте по заранее составленному плану.

Телец

Попытки поговорит по душам с окружающими будут обречены на провал, Тельцы. Не стоит срываться на любимых и близких, если у вас плохое настроение.

Близнецы

Вы будете далеки от спокойствия в этот день, Близнецы, однако глупо выплескивать свою ярость на окружающих. Звезды советуют навести порядок в делах материальных.

Рак

В этот день Ракам нужно будет отделить грусть от депрессии, а после «постановки верного диагноза» начать соответствующее лечение.

Лев

Поспешность может заставить Львов совершить множество ошибок. Будьте сосредоточены и не позволяйте тикающим часам давить на вас.

Дева

Наслаждайтесь проделанной работой в этот день, Девы. Вы обнаружите, что вычеркивать выполненные пункты из списка дел – самое приятное занятие дня.

Весы

В этот день представителям знака Весы нужно будет очень много сделать – убраться в доме, наполнить холодильник и так далее, чтобы завтра было меньше забот.

Скорпион

Скорпионы должны будут в этот день доделать все незавершенные ранее дела, иначе они могут превратиться в «долгострои».

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам не осваивать более новых территорий, а закрепиться на имеющихся позициях. Нужно создать прочную базу для дальнейшего развития.

Козерог

В этот день Козероги услышат много критики в свой адрес. Звезды советуют воспринимать критику конструктивно и оперативно устранять свои недочеты.

Водолей

Водолеев могут незаслуженно оскорбить, поэтому с самого утра подготовьте свою эмоциональную броню, которая, впрочем, должна будет пропускать деловую критику.

Рыбы

К сожалению, это не день веселья и игр, Рыбы. Вы можете чувствовать раздражающую эмоциональную тяжесть, но это вскоре пройдет.

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