В Рузаевке два гражданина пойдут под суд за убийство, совершенное в 2010 году

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении двух мужчин, которые обвиняются в убийстве, совершенном десять лет назад.

По версии следствия, в июле 2010 года два гражданина 29-летнего возраста во время ссоры, произошедшей на почве личной неприязни, жестоко избили мужчину, который приехал в Рузаевку, чтобы навестить свою бабушку. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Известно, что мужчина проживал за пределами Мордовии.

Стражам порядка удалось только в текущем году установить личности мужчин, причастных к убийству. Один из обвиняемых проживает в Рузаевке, а второй участник преступления является жителем другого региона.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru