Гороскоп на 9 июля: веселый, яркий, добрый день обещают звезды практически всем знакам

Овен

Это день для веселья, Овны, так что расслабьтесь, будьте свободны и выразите себя так, как вы считаете нужным.

Телец

Вы окажете невероятно сильное влияние на других только благодаря своей веселой, мирной и гармоничной природе, Тельцы.

Близнецы

Освободитесь от своей агрессии, Близнецы, и повеселите окружающих вас людей. Могут возникнуть небольшие проблемы, но улыбка в этот день будет творить чудеса.

Рак

Потрясающий день для Раков, которые обнаружат, что веселый и ироничный подход к любой ситуации – это именно то, что «доктор прописал».

Лев

Звезды советуют Львам позволить своей романтической натуре повеселиться и не чувствовать себя виноватым за то, что вы не столь серьезны, как вам хочется.

Дева

Возможно Девам в этот день придется поставить некоторых выскочек, всегда пытающихся пролезть без очереди, на место.

Весы

Этот день, уверены звезды, нужен представителям знака Весы для того, чтобы оценить то, что у вас есть, особенно людей, которые вас любят. Будьте, как минимум, благодарны.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут в легком и веселом настроении. Пусть игривый огонь внутри вас горит сегодня всеми, самыми яркими красками.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этот день ослабить хватку в части вопросов, особенно там где вы занимаете слишком уже непримиримую позицию.

Козерог

Чем шире будет улыбка на лице Козерогов, полагают звезды, тем дальше вы сможете заходить практически в любой ситуации, с которой вы столкнетесь в этот день.

Водолей

Добрый жест и теплое слово из уст Водолеев еще долго не забудутся людьми, которых вы встретите в этот день. Откройте свое сердце и подарите любовь миру.

Рыбы

Такие дни бывают не часто, но этот день будет настолько хорош, что Рыбы запомнят его надолго. Ваша улыбка заразительна и все вокруг вас будут в приподнятом настроении.

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