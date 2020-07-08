В Мордовии сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила поведения в пожароопасный период

В Мордовии сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по всей республике проводятся профилактические рейды по выявлению и пресечению случаев поджога сухой растительности и мусора.

С момента введения особого противопожарного режима в республике уже были зафиксированы случаи пожаров, когда огонь переходил на строения. Кроме того, в ближайшие дни в Мордовии ожидается сильная жара.

Сотрудники МЧС раздают гражданам памятки о соблюдении мер пожарной безопасности, информируют о правилах и способах тушения пожаров, действиях при возгорании, возможных последствиях при нарушении требований пожарной безопасности в быту, детской шалости с огнем.

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Источник: 13.mchs.gov.ru