В Зубово-Полянском районе пойдет под суд местный житель, который до смерти избил мужчину

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении 22-летнего парня, который до смерти избил мужчину.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 11 апреля нынешнего года 22-летний молодой человек, проживающий в селе Анаево, пришел в гости к своему знакомому. Последнего не было дома. В это время в помещении находился 49-летний гражданин. Парня смутило присутствие постороннего человека в доме знакомого. Между гражданами вспыхнула ссора. Во время выяснения отношений парень вывел мужчину на улицу. Затем молодой человек жестоко избил пострадавшего. После этого парень пошел домой.

Спустя несколько дней, пострадавший скончался от полученных в результате избиения травм.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 22-летнего парня находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф