В одной из колоний Мордовии был установлен аппарат для производства мороженого

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии был установлен аппарат для производства мягкого мороженого - настольный фризер.

Отныне любой желающий из числа осужденных и сотрудников исправительного учреждения может попробовать мороженое трех видов.

Аппарат, установленный в столовой, был приобретен по просьбе осужденных за счет прибыли, полученной в результате производственной деятельности колонии.

Стоит отметить, что выпускаемое мороженое пользуется большим спросом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su