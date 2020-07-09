Гороскоп на 10 июля: Близнецов потянет в места духовной силы, Львам нужен денек-другой отдыха, а Водолеям пора задуматься о ремонте

Овен

Прекрасный день для развития любых скрытых талантов, которые Овны хотели бы исследовать. В особенности это касается связанных с искусством способностей.

Телец

Тельцов в этот день может посетить много возвышенных идей, возможно, вдохновленных художниками прошлого. Обратите внимание на музыку и искусство.

Близнецы

Книги по психологии быть привлекательными для Близнецов в этот день. Церкви и другие места духовной силы будут притягивать вас как магнит.

Рак

В этот день к вам придет какое-то глубокое понимание, которое прольет свет на текущую ситуацию, Раки. Запишите свои мысли, позже вы будете очень рады этому.

Лев

Предыдущие несколько дней были особенно напряженными для Лев, говорят звезды. Теперь же вам хочется отойти от дел хотя бы на денек-другой.

Дева

Пытливый ум Дев будет в этот день стремиться получить новые знания. Удовлетворите любопытство, даже если интересующая вас область не всеми считается наукой.

Весы

Звезды говорят, что в этот день представителям знака Весы должны присниться очень интересные сны. Запишите их сразу же после пробуждения, чтобы затем проанализировать.

Скорпион

Скорпионы видят нынешних или потенциальных избранников через розовые очки. Правда, скоро это пройдет и вы поймете, что они обычные люди, имеющие свои недостатки.

Стрелец

Вдохновленные мечтой Стрельцы могут придать новый импульс проектам, над которыми вы работаете уже довольно продолжительный отрезок времени.

Козерог

Не самый лучший день для Козерогов, решивших составить планы на будущее, поскольку все задуманное обречено на неудачу. Сконцентрируйтесь на текущих делах.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям задуматься о проведении легкого косметического ремонта в своем доме, поскольку это может еще больше сблизить вас с вашим избранником.

Рыбы

Отличный день для Рыб, которые хотят сблизиться со своим любимым или потенциальным избранником. Вы буквально сможете читать мысли друг друга.

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