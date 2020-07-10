Гороскоп на 11 июля: Тельцам не стоит быстро принимать решения, от Скорпионов будет нужно мыслить стратегически, а Козероги должны следить за языком

Овен

Делайте вещи со страстью в этот день, Овны. Еще к вам может поступить очень важная информация, но из неожиданного источника.

Телец

Тельцам не стоит принимать скоропалительные решения, поскольку в горшочке с логикой и чистыми фактами могут быть подмешаны эмоции.

Близнецы

В этот день волна мощной энергии будет подпитывать эго Близнецов и вашу уверенность в себе. Используйте эти силы в меру своих возможностей.

Рак

Звезды подсказывают Ракам хорошую тактику на этот день – превратить ваши страхи в мотивацию для позитивных действий. В вашем распоряжении будет много энергии.

Лев

Львы столкнутся с противоречивыми сообщениями. Информация может быть искажена эмоциями, поэтому не стоит доверять тому, кто громче всех кричит.

Дева

Обещания, предлагающие прекрасные вещи и фантастические награды, могут соблазнить Дев, но остерегайтесь всего, что имеет уж слишком много функций.

Весы

В этот день представителям знака Весы придется ко двору умение видеть людей без их масок, которые носят практически все, хоть часть окружающих и скрывает данный факт.

Скорпион

Тактические приемы очень хороши для большинства случаев, Скорпионы, но в этот день придется проявить свое стратегическое мышление.

Стрелец

Девизом дня для Стрельцов должно стать слово компромисс. Чем упорнее вы будете отстаивать свою точку зрения, тем больше будет становиться ваших противников. Лучше договариваться.

Козерог

Козерогам следует в этот день следить за своим языком и три продумывать фразу перед тем, как ее произнести. Вас могут воспринимать буквально, будьте внимательны.

Водолей

Добро пожаловать на битву между разумом и сердцем, Водолеи, правда, в этот день вы можете оказаться в числе фанатов сердца.

Рыбы

В этот день созданному Рыбами мирку могут угрожать суровые реалии в виде электронной информации. Эта сила склонна быть весьма непредсказуемой и спонтанной. Будьте готовы отразить атаку.

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