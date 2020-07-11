Гороскоп на 12 июля: Овнам нужно высказаться, Львы смогут высказаться, если предоставят слово другим, а Водолеи будут очень раздражены

Овен

Овны в этот день должны высказать то, что тревожит вас в последнее время, несмотря на напряженность, которую, как правило, подобные речи вызывают.

Телец

Звезды советуют Тельцам поискать в этот день новые впечатления. Это важное время для вас, чтобы расправить крылья и исследовать.

Близнецы

Пытающиеся изменить нечто-то устоявшееся Близнецы лишь напрасно сломают свои копья, уверяют звезды. Пускай на данном этапе все остается как есть.

Рак

Внезапно вы снова обретете энергию – двигатель Раков смазан и готов к работе, говорят звезды. Определите для себя цель и не позволяйте ничему встать на вашем пути.

Лев

Если Львы позволят другим открыть вам жесткую правду, то и у вас появится возможность высказать свое собственное мнение без стеснений.

Дева

В этот день Девы будут очень эмоциональны, поэтому не удивляйтесь, что даже одно сказанное слово сможет потрясти вас до глубины души.

Весы

Пришло время реализовать планы, которые вы вынашивали несколько последних дней, Весы. Берите контроль в свои руки, и начинайте движение.

Скорпион

Лидерские амбиции Скорпионов могут быть негативно восприняты окружающими в этот день, однако даже под давлением не следует отступать.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют быть смелее, чем обычно. Возьмите на себя некоторые риски и покажите другим, что у вас есть силы, чтобы чего-то добиться.

Козерог

Козероги должны конструктивно отнестись к критике. Также не следует слишком абстрагироваться от людей, с которыми вы имеете дело.

Водолей

В этот день Водолеев будут раздражать все люди вокруг, поскольку они, как вам покажется, не учитывают ваше мнение.

Рыбы

Тучи над Рыбами наконец-то развеялись и вы снова видите ясное небо над головой, однако борьба продолжается. Все защищают свои интересы, не отставайте от окружающих.

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