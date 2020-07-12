В Мордовии после вмешательства прокуратуры дети из малоимущих семей получили продуктовые наборы

В Мордовии дети из малоимущих семей не были обеспечены питанием.

Прокуратурой Кадошкинского района в ходе проведения проверки было установлено, что договор на поставку продуктовых наборов для отдельных категорий обучающихся, заключенный МБОУ «Кадошкинская СОШ», предусматривал закупку продуктовых наборов образовательной организацией только на 19 учебных дней без учета субботнего учебного дня, что является нарушением закона.

Аналогичные нарушения были выявлены при заключении договоров МБОУ «Латышовская СОШ», МБОУ «Адашевская СОШ» и МБОУ «Большеполянская ООШ».

Главе Кадошкинского района было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Продуктовые наборы учащимся из малоимущих семей были выданы в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru