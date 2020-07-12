Гороскоп на 13 июля: Близнецы могут ожидать роста доходов, Девы захотят расширить свой кругозор, а Рыбы проведут весь день с особенным человеком

Овен

Овны могут почерпнуть из книг несколько идей, как вам улучшить свое жилище, сделав его не только красивым, но и удобным.

Телец

Письма и телефонные звонки могут принести издалека хорошие новости для Тельцов, которые вы почти наверняка захотите рассказать своим друзьям и родным.

Близнецы

Финансовое положение Близнецов сейчас выглядит особенно хорошо. Следует ожидать роста доходов, но для этого придется целый день просидеть за изучением скучных документов.

Рак

Недавние события принесли новые интересы в вашу жизнь, Раки. Вы можете даже задуматься о поступлении на курсы углубленного изучения новых предметов.

Лев

Львы логичны и объективны по своей природе, однако в этот день вы обнаружите, что чувства влияют на ваше мышление больше, чем обычно.

Дева

В этот день у Дев проснется стремление сильно расширить свой кругозор. Деловые поездки могут этому поспособствовать, но можно также придумать нечто другое.

Весы

Интуиция представителей знака Весы в этот день будет на очень высоком уровне. Вы склонны следовать за своим сердцем, поэтому вы не всегда будете логичны или объективны.

Скорпион

Радостный для Скорпионов день, полный замечательных новостей, приятных сюрпризов и открывающих двери возможностей практически на всех уровнях.

Стрелец

В этот день Стрельцам придется поработать с документами, связанными с финансовыми операциями, но это будет не так утомительно, как вы думаете.

Козерог

Друг может познакомить Козерогов с множеством интересных людей, часть из которых окажется чиновниками, связанными с правом или образованием.

Водолей

Водолеи могут провести большую часть этого дня, пытаясь разобраться в финансовых вопросах для себя, по работе или, возможно, для друга или родственника.

Рыбы

Звезды говорят, что Рыбы могут провести много времени со особенным для вас человеком. Романтика и привязанность определенно являются мощными факторами в течение всего дня.

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