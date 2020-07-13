Гороскоп на 14 июля: Тельцы будут просто ослепительны, бюджет Весов пополнится небольшой суммой, а Козерогами заинтересуется противоположный пол

Овен

Финансовые дела Овнов пойдут на поправку, говорят звезды. Некоторые выгоды определенно появятся на вашем пути, хотя не все так хорошо, как кажется.

Телец

Звезды уверяют, что в этот день Тельцы будут просто ослепительны. Вы встретитесь со старыми друзьями, но и новые люди также должны прийти в вашу компанию.

Близнецы

В этот день Близнецы могут оказаться более склонными, чем обычно, к активному изучению своих интересов в искусстве. Начните с просмотра онлайн-галереи искусств или прослушивания концерта.

Рак

Подруга, которую Раки давно не видели, может удивить вас звонком. Вы обменяетесь множеством интересных новостей и полезной информации.

Лев

Львы могут обнаружить, что тяжелая работа, которую вы проделали в прошлом, наконец-то начинает приносить финансовое вознаграждение. Это сделает вас счастливым.

Дева

Романтические мечты о далеком путешествии могут отвлечь Дев от повседневных дел, поэтому важно оставаться сосредоточенным.

Весы

Небольшая сумма денег может пополнить ваш бюджет в этот день, Весы. Могут вернуть старый долг, а может быть вы просто найдете купюру на улице.

Скорпион

Противоположный пол в целом и избранник Скорпионов в частности будут казаться вам особенно привлекательными в этот день.

Стрелец

Новые люди, которых Стрельцы встретят в этот день, будут приятно удивлены вашими манерами, социальными навыками и, прежде всего, отличным чувством юмора.

Козерог

Романтические чувства расцветают, Козероги. Вы можете внезапно оказаться для представителей противоположного пола более привлекательными, чем обычно.

Водолей

Звезды уверены, что у Водолеев появится мысль заняться своим жилищем. Продумайте все варианты изменений, а вечером решите, что выполнимо в ближайшее время.

Рыбы

В этот день Рыбы могут получить ласковое, поддерживающее письмо или телефонный звонок от кого-то из ваших близких. Общение с другими людьми будет проходить гладко.

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