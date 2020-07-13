Житель Мордовии, провожая друга в армию, несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного ружья

В Краснослободском районе местный житель, провожая друга в армию, устроил стрельбу.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в ночное время суток 25-летний житель села Гумны несколько раз выстрелил в воздух из принадлежащего ему охолощенного ружья, приобретенного в Москве. В ту ночь парень вместе со своими приятелями провожал друга в армию. Молодой человек произвел очередь выстрелов из окна автомобиля марки ВАЗ-21074.

Действия парня были сняты на камеру мобильного телефона. Видеоролик был опубликован в одной из социальных сетей.

В отношении 25-летнего парня был составлен протокол об административном правонарушении.

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Источник: 13.мвд.рф