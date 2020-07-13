В Пролетарском районе Саранска в 2020 году будет дополнительно благоустроена ещё одна дворовая территория

В администрации Саранска прошло заседание общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе указанного заседания был рассмотрен вопрос использования денежных средств, образовавшихся в результате экономии после проведения конкурсных процедур по определению подрядчиков для благоустройства дворовых территорий в нынешнем году.

Все работы по благоустройству дворов в микрорайонах Саранска на сегодняшний день завершены. По результатам проведения аукционов образовалась экономия денежных средств. Это позволило дополнительно включить в адресный перечень следующие многоквартирные дома: №86 по ул. Ботевградской, №36/3 по ул. Сущинского, №53 по пр. 60 лет Октября, №37 по ул. Веселовского. На первоначальном этапе отбора дворовых территорий в текущем году по заявкам этих домов было принято положительное решение, но они не попали в перечень по причине недостаточности бюджетных ассигнований.

Сэкономленных бюджетных средств при проведении аукционов хватает на то, чтобы дополнительно выполнить благоустройство ещё одного двора. Общественной комиссией была предложена дворовая территория многоквартирного дома №5 по Лямбирскому шоссе. За это предложение все проголосовали единогласно.

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Источник: adm-saransk.ru