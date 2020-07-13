В Старошайговском районе 41-летняя женщина устроила ДТП, в котором пострадали два человека

В Старошайговском районе по вине 41-летней женщины произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Происшествие произошло днём 12 июля на 13-м километре дороги, соединяющей Новотроицкое, Мельцаны, Вертилим и Н. Александровку. По предварительным данным, 41-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Ауди», выезжая на проезжую часть, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21103, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили 53-летний водитель ВАЗа и его 62-летний пассажир.

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Источник: гибдд.рф