В Ичалковском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного автомобилиста

В Ичалковском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Поздним вечером 12 июля в селе Баево инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» на улице Ленинской остановили автомобиль марки «Нива», за рулем которого находился 59-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф