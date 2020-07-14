В Мордовии 21-летний парень подозревается в краже мобильного телефона у знакомого

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего молодого человека, который подозревается в краже мобильного телефона у своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 21-летний житель села Пушкино во время застолья, участниками которого были несколько человек, похитил мобильный телефон из куртки своего 27-летнего знакомого. Украденный гаджет молодой человек продал неизвестному гражданину за 3 тыс. рублей.

В отношении 21-летнего парня было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф