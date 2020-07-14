Гороскоп на 15 июля: друзья захотят помочь Овнам, Девы будут особенно сексуальны, а еще многие захотят поговорить с Водолеями

Овен

Отношения с теми, кто небезразличен Овнам, продолжают оставаться теплыми и поддерживающими. Друзья могут захотеть помочь вам с проектом.

Телец

Сильное вдохновение, которое посетит Тельцов в этот день, может повысить ваши художественные способности. Позвоните другу, у него могут быть важные новости.

Близнецы

Отличный день для Близнецов, чтобы встретиться с друзьями и, по возможности, познакомиться с новыми людьми, особенно представителями противоположного пола.

Рак

В этот день на сцене может появиться новое привлекательное лицо, Раки. Это может привести как к новой дружбе, так и к отношениям.

Лев

Вернувшиеся недавно из командировки или заграничной поездки люди могут иметь ценную информацию, которую Львы могли бы использовать позже в своих проектах.

Дева

Девы будут чувствовать себя особенно сексуально, поэтому пригласите своего избранника на романтический ужин. Насладитесь этим днем.

Весы

Любовь и романтика будут очень важны для представителей знака Весы в этот день. Откровенная беседа с вероятным избранником может привести к тому, что вы будете вместе.

Скорпион

В этот день Скорпионы будут чувствовать себя особенно здоровыми, энергичными и привлекательными, и некоторые знакомые могут внезапно увидеть вас в новом свете.

Стрелец

Звезды говорят, что аура Стрельцов привлечет к вам новых знакомых, как мужчин, так и женщин. Старые друзья, которых вы давно не видели, также могут появиться в этот день.

Козерог

Трения с членами семьи, особенно с представителями противоположного пола, могут вызвать раздражение у Козерогов, особенно если учесть, что вы их очень любите.

Водолей

Многие люди захотят поговорить с Водолеями в этот день, при этом желающих будет больше, чем вы сможете безболезненно «удовлетворить».

Рыбы

Новые возможности, которые появятся у Рыб в этот день, могут дать вам шанс улучшить свое финансовое положение и подняться на ступень выше в профессиональном плане.

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