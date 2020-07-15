Гороскоп на 16 июля: отличный день для Близнецов, к Весам будут приходить за душевным успокоением, а Козероги получат заманчивое предложение

Овен

Овны в этот день будут сонливыми и раздражительными, что негативно скажется на вашей производительности. Сложный день.

Телец

В последние несколько дней все шло гладко, но будьте осторожны, Тельцы, чтобы не обмануться. «Гордость предшествует падению», – говорится в пословице.

Близнецы

Люди, которых Близнецы встретят в этот день, будут сердечными и заботливыми, а будущее будет казаться ярким и привлекательным. Отличный день.

Рак

Ракам было трудно найти материальное удовлетворение, но в этот день вам откроется вид на мир нематериального и нереального.

Лев

Бывают дни, когда Львы чувствуют себя прекрасно, не имея на то видимой причины. Не следует искать причину, говорят звезды, просто наслаждайтесь хорошим днем.

Дева

Этот день должен быть превосходным для Дев, уверяют звезды. Вокруг вас произошло много позитивных изменений – как на работе, так и дома, а еще у вас появились новые амбиции.

Весы

Бывают дни, когда хочется убежать от реальности из-за трудностей, Весы. В такие моменты к вам начинают приходить люди, которые находят вашу компанию успокаивающей.

Скорпион

Скорпионам не стоит даже пытаться понять, что происходит вокруг. На вашу жизнь накладываются коллективные потоки беспокойства, и остановить их вы не сможете.

Стрелец

Такие странные дни приходят не часто, Стрельцы. Кажется, вы больше не знаете, чего хотите, поскольку все ваши желания смешались. Просто переждите этот день.

Козерог

Козероги могут получить в этот день заманчивое предложение, исходящее из-за рубежа. Вам предстоит решить, зеленее ли трава на другом конце света.

Водолей

Оглянитесь вокруг, Водолеи, и вы увидите, что люди либо витают в облаках, либо в пребывают депрессии. Это сложная ситуация, но вскоре все пройдет.

Рыбы

Вместо того, чтобы мечтать о далеким странах, звезды советуют Рыбам сделать родной дом настолько привлекательным, чтобы чужбина вам была не нужна.

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