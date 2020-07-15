В Мордовии предприятия увеличивают объемы экспорта продукции

Предприятия Мордовии увеличивают объемы экспорта своей продукции.

За последние пять лет объемы экспорта в республике выросли почти в пять раз – с 4,5 млрд до 21 млрд рублей.

В 2019 году предприятия Мордовии поставляли продукцию в 66 стран мира. В нынешнем году объем экспорта должен увеличиться ещё не менее чем на 9%, а к 2024 году возрасти в 1,8 раза и превысить 515 млн долларов

За указанный период предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности должны выйти на объемы экспорта минимум 50 млн долларов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров сообщил, что агрохолдинг «Талина» первым в республике заключил договора по экспорту продукции в крупнейший финансовый центр Восточной Азии. Группа компаний начала экспорт мяса свинины и субпродуктов собственного производства на рынки стран Юго-Восточной Азии. Первый морской контейнер со свиными субпродуктами был отправлен в Гонконг. Также ведется работа по увеличению ассортимента экспортируемой продукции и началу отгрузок во Вьетнам.

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Источник: e-mordovia.ru