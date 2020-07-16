В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в краже мобильного телефона и двух банковских карт

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже мобильного телефона и двух банковских карт.

Днём 8 июля неизвестный гражданин похитил мобильный телефон и две банковские карты, оставленные возле дома №25, расположенного по адресу – улица Большевистская. Преступление было совершено в период с 13:00 до 13:25.

Все, кто что-либо знает о личности или нынешнем местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8-917-696-66-05, 8(8342)29-90-02, 29-90-17 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф